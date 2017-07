הקמפיין הכי פרובוקטיבי שנראה אי פעם בעולם הכדורגל 29.06.17 הם ניסו זאת בעונה שעברה, ראו כי טוב וכי סקס אכן מוכר וחזרו על כך שוב – קבוצת אייר יונייטד הסקוטית השיקה את מדיה החדשים בצורה הכי פרובוקטיבית שיש… "המדים החדשים" של אייר יונייטד (טוויטר) דוגמנית טופלס נבחרה להשיק את המדים החדשים, היא נצבעה בצבעי המועדון ובאייר יונייטד מאמינים שאין דבר כזה פרסום רע ובעיקר שהחולצות יימכרו בכמויות… A strip and a launch all in one from Ayr United (via @EdPownall). ???? pic.twitter.com/Zd3QiH6HXt — Barry Anderson (@BarryAnderson_) June 27, 2017 Ayr United enlist a topless model covered in body paint to promote racy kit launch for 2017-18 season https://t.co/eXT24c3PBF pic.twitter.com/DIvZy6xaaz — MailOnline Sport (@MailSport) June 27, 2017 Think Ayr United have won the unveiling of a football strip for a Scottish team... ?????? pic.twitter.com/WaH3wO7uxo — Hannah McLachlan (@Angel_McLachlan) June 27, 2017

l l l l l l l l l l l l l

חזרה לגליצ'ים



הוסף תגובה