ג'ורג'ינה רודריגס ממשיכה לעשות בלאגן ברשת.. 09.06.17 הריון? ג’ורגי’נה רודריגס ממשיכה לשגע את המעריצים שלה ושל רונאלדו, והפעם היא עשתה את זה עם תמונה שלה על שפת הבריכה, ולא, גם הפעם היא לא לובשת הרבה.. ?? #repost A post shared by Georgina Rodriguez (@georginarodriguezofficial) on Jun 2, 2017 at 2:11am PDT אחרי התמונה שבה נראתה ספק בהריון, ואחרי החגיגות המוחצנות שלה עם הפורטוגלי לאחר גמר ליגת האלופות, החליטה הפעם הדוגמנית הספרדייה להעלות תמונה חושפנית שלה נהנת בבריכה. ?????? A post shared by Georgina Rodriguez (@georginarodriguezofficial) on Feb 24, 2017 at 12:19pm PST כמו שאתם רואים, את הבטן היא דאגה לא להראות...רמז? אנחנו נגלה בעתיד.. A post shared by Georgina Rodriguez (@georginarodriguezofficial) on Jun 8, 2017 at 3:35am PDT

