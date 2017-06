הסיבה למהפך הגדול של הפועל ירושלים? אתם לא תאמינו... 09.06.17 מלכה אדומה כנראה שהאדומים מירושלים צריכים להגיד תודה לאלילת המזל על ההעפלה לפיינל-פור לאחר המהפך הגדול נגד הפועל נהריה, אך לא פחות מכך, למלכת היופי של ישראל לשנת 2017, רתם רבי. רתם רבי. היא הקמע האמיתי (מערכת ONE) מקורות יודעי דבר טוענים שבכל משחק בו נכחה רבי עד תום המשחק, האדומים יצאו מנצחים. אתמול בארנה היא כבר זכתה לכינוי המחייב קמע…עכשיו נשאר לה להוכיח את זה גם בפיינל פור! רתם רבי. תביא אליפות? (מערכת ONE) אגב, במשחק הראשון בסדרה היא עזבה לפני הסוף ונהריה ניצחה בסל בשנייה האחרונה, אז תבינו לבד אם היא קמע אמיתי או לא. מלכת היופי של ישראל חזקה בספורט!! ולנו יש גם תמונות… רתם רבי. הקמע הכי יפה בליגה (מערכת ONE)

