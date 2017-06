אלכסיס יצא לחופשה ובמקום אישה לקח את הכלבים שלו 08.06.17 אלכסיס סאנצ’ס, כוכבה של ארסנל, לא יודע היכן ישחק בעונה הבאה.. הבועט הצ’יליאני שסייע לארסנל לזכות בגביע האנגלי, מחוזר על ידי לא מעט קבוצות גדולות, אבל לא יודע היכן ישחק בעונה הבאה עדיין… אז בזמן שהוא מתלבט בין מנצ’סטר יונייטד, לסיטי ולבאיירן מינכן, אלכסיס החליט לצאת לחופשה בספרד ובמקום לקחת אישה, הוא לקח את שני הכלבים שלו שהוא מאוד אוהב – אתום והומבר.. ???????????? A post shared by Alexis Sanchez (@alexis_officia1) on Jun 1, 2017 at 12:37pm PDT הבועט של ארסנל יצא להפלגה על יאכטה במהלך החופשה בספרד והעלה תמונה שלו עם הכלבים מסוג גולדן רטריבר, כשהוא גם מנשק אותם… העיקר שהוא נהנה! "זאת אהבה, מיד אני יודע" (אינסטגרם) ???????? A post shared by Alexis Sanchez (@alexis_officia1) on Apr 8, 2017 at 7:39am PDT ????????... A post shared by Alexis Sanchez (@alexis_officia1) on Dec 11, 2016 at 6:58am PST

l l l l l l l l l l l l l

חזרה לגליצ'ים



הוסף תגובה