לא רק מסי ואנטונלה: ויקטור ואלדס ובחירת ליבו יתחתנו בקיץ 08.06.17 תגידו הרבה מזל טוב לכוכב ברצלונה לשעבר, השוער ויקטור ואלדס, שבדיוק כמו חברו בבארסה ליאו מסי, יתחתן בקיץ הקרוב עם בחירת ליבו! השוער הספרדי ששיחק במידלסברו בעונה החולפת, ישא לאישה את יולנדה הדוגמנית, שיוצאת איתו כבר עשר שנים ולשניים יש גם שלושה ילדים – דילן, ורה וקאי.. יולנדה (טוויטר) אז אמנם זו לא תהיה חתונה מדוברת כמו חתונת השנה של מסי ואנטונלה, אך בברצלונה בהחלט מתרגשים מהחתונה, שתגרור אליה לא מעט כדורגלנים ומפורסמים.. מזל טוב! ואלדס ויולנדה (טוויטר) ואלדס ויולנדה (טוויטר) Con mi Amor?? @vicvaldes1 A post shared by Yolanda Cardona (@yolandacardona1) on May 7, 2017 at 9:58am PDT Feliz día del padre Amor mío @vicvaldes1 te Amamos con todo el ?? #elmejorpadredelmundo #happyfathersday #familiafeliz A post shared by Yolanda Cardona (@yolandacardona1) on Mar 19, 2017 at 9:53am PDT

