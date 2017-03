צפו: ברונה מרקוזינה במפגן לוהט של ריקודים לטיניים 05.03.17 ריקוד הטוורקינג הלטיני הוא דבר שלא יכול להשאיר אף בנאדם אדיש אליו. ואף אחד לא יכול להישאר אדיש בזמן הזה כאשר מי שמבצעת אותו היא לא אחרת מאשר חברה של כוכב ברצלונה ניימאר, ברונה מרקוזינה. ברונה מרקוזינה העבירה את זמנה בריקודים סוערים במהלך הקרנבל הברזילאי בריו, כשהיא גם עם בגדים חושפניים, ומשכה את כל תשומת הלב של הברזילאים. הצמודה של ניימאר מפזזת בקרנבל בברזיל אגב, את ההופעה בקרנבל מרקוזינה דפקה בעת שניימאר נלחם ביחד עם חבריו על כר הדשא בוויסנטה קלדרון, כשברצלונה גברה על אתלטיקו מדריד. ?? @sampaio_carol seu bloco foi lindo, uma delicia! PARABÉNS! Thanks @antonioschuback @meunamoradostyle pela ajuda no look lindo pro bloco! AMEI! Você arrasa! #blocodafavorita A post shared by Bruna Marquezine ? (@brumarquezine) on Feb 25, 2017 at 4:23pm PST

