קפטן מנצ'סטר יונייטד ולוחם ה-UFC במפגש פסגה 02.03.17 כל אחד והקרב שלו קפטן מנצ’סטר יונייטד וויין רוני ולוחם ה-MMA המפורסם בעולם קונור מקגרגור נפגשו אתמול (רביעי) בעדשת המצלמה בתמונה שהועלתה לחשבון האינסטגרם של לוחם MMA אחר, צ’רלי וורד. מקגרגור, מי שהיה לראשון בהיסטוריה שמחזיק בו זמנית בשתי חגורות אליפות של ה-UFC, מסרב לרדת מהכותרות, כשברקע הדיבורים על קרב היסטורי בינו לבין המתאגרף האגדי פלויד מייוות’ר. The henchman, the white pele,the champ champ and the chippy A post shared by Charlie Ward (@relentlesscharlieward) on Mar 1, 2017 at 10:27am PST בינתיים, זכה האירי לביקור משחקן מנצ’סטר יונייטד ונבחרת אנגליה, שידוע בחיבתו לענף. רוני וקבוצתו זכו השבוע בגביע הליגה, כאשר הקפטן, שחזר מפציעה, לא נטל חלק במשחק הגמר מול סאות’המפטון. Reebok athlete! @reebok @conormcgregorfast A post shared by Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) on Feb 23, 2017 at 2:42pm PST ?Winners ???? #mufc ? A post shared by Wayne Rooney (@waynerooney) on Feb 26, 2017 at 12:58pm PST

l l l l l l l l l l l l l

חזרה לגליצ'ים



הוסף תגובה