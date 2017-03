צפו בדמארקוס קאזינס עושה חיים בעיר החדשה שלו 01.03.17 מרדי גרא רק לפני שבוע, עומרי כספי ודמארקוס קאזינס השלימו את אחד הטריידים המסקרנים לאחרונה ב-NBA כשעברו לניו אורלינס, בטרייד שהסעיר את כולם הכדורסל. לצערנו הרב, כספי סבל מפציעה כבר במשחקו הראשון ושוחרר מהקבוצה, אבל מי שששם, ובגדול, זה דמארקוס קאזינס, הסנטר השנוי המחלקות. אז למרות שמקצועית זה עדיין לא לגמרי עובד, הרכש החדש כבר התרגל לדברים האחרים שיש לעיר להציע… הכוכב החדש של ניו אורלינס מתרגל לחיים ניו אורלינס נחשבת לאחת הערים הפרועות בעולם, והיא הופכת לפרועה במיוחד בזמן ה”מרדי גרא”, הקרנבל האגדי שמתקיים בעיר בכל שנה בפברואר, וקנה לעצמו תדמית של קרנבל שבו הכל קורה והכל מותר. Beginning of Endymion Parade in New Orleans in 2014. #endymion #endymion2014 #endymionparade #mardigras #horses #parade #neworleans #flashback #throwback #kreweendymion #kreweofendymion A post shared by Fahad Javaid (@fjavaid) on Mar 1, 2017 at 4:29am PST אז דמרקוס החל להשתלב מהר, והוא כבר נצפה במצעד כשהוא מחזיק בבקבוק שמפנייה, ולובש תחתוני נשים קטנים במיוחד (ואנחנו אפילו לא נשאל של מי הם...), על הראש. עכשיו, נראה אם הוא גם יצליח להתרכז בכדורסל..

l l l l l l l l l l l l l

חזרה לגליצ'ים



הוסף תגובה