פברגאס והאשה מחכים לילד החמישי במשפחה

יש לו זמן לכדורגל? ססק פברגאס, אקס ברצלונה וכיום שחקנה של צ’לסי, בדרך הבטוחה לחגוג אליפות נוספת באנגליה, ונראה שהחדשות הטובות בחיים שלו רק ממשיכות להגיע. You are my valentines every single day ? @daniellasemaan A post shared by Cesc Fàbregas (@cescf4bregas) on Feb 14, 2017 at 1:58am PST ססק כידוע נשוי לדניאלה סמאן, בת זוגתו הלבנונית אשר עזבה לפני 5 שנים את המיליונר הניגרי שהיה בעלה. פברגאס לקח אותה לזרועותיו עם שני ילדיה. מאז השניים הספיקו להביא יחד עוד שני ילדים משותפים, אבל שבט פברגאס צפוי להתרחב אפילו יותר! Heavily pregnant ?? #33weeks #almostthere A post shared by Daniella Semaan (@daniellasemaan) on Feb 26, 2017 at 11:18am PST השניים הודיעו לאחרונה שהם מצפים לילד בפעם השלישית, אז כן למי שטעה בחישוב, פברגאס הפך בפחות מחמש שנים לאבא לחמישה!!!! Where u at @mariataktouk ?? ???? A post shared by Daniella Semaan (@daniellasemaan) on Feb 21, 2017 at 4:02am PST בני הזוג הודיעו שהפעם הם מצפים לבן שצפוי להגיח לאוויר העולם בעוד חמישה חודשים. איך עדיין יש לו זמן לשחק כדורגל?? A post shared by Daniella Semaan (@daniellasemaan) on Aug 9, 2016 at 8:33am PDT A post shared by Daniella Semaan (@daniellasemaan) on Jul 13, 2016 at 7:56am PDT