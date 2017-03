צפו בהצעת הנישואין המרגשת של גידי קאניוק 01.03.17 יחגוג גם מול מכבי?

דקה לפני שמכבי פתח תקווה תנסה להשיג ניצחון בגומלין בגביע המדינה מול מכבי ת”א ולעלות שלב, האס של קובי רפואה החליט לשלוף טבעת לאחת שלו אלמוג עמר. מאורסת לאהבת חיי!!!! #לאמעכלת ?????? A post shared by ALMOG AMAR (@almogamar1) on Feb 28, 2017 at 12:58pm PST זה קרה בכותל בירושלים ובזמן שהוא לא נשם למרות אוויר הרים צלול כיין, החברים הטובים ליוו אותו ברגעים המרגשים. גידי קניוק בהצעת נישואין מרגשת גידי קאניוק וליאור אברהם (מערכת ONE) אז, עדיין לא ברור אם מכבי פ”ת תשנס מותניים ותעפיל לשלב הבא, אבל אם כן לקאניוק תהיה סיבה כפולה לחגוג. תכינו את החליפות! גידי קאניוק ואלמוג עמר (מערכת ONE) גידי קאניוק ואלמוג עמר רומנטיים מתמיד (מערכת ONE) גידי קאניוק והחבר עמיחי שומרוני (פייסבוק)

