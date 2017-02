בליגה הם לא סופרים נקודות, אז נעזור להם לספור קוביות 20.02.17 הפועל כפר סבא נמצאת בתקופה רעה מאוד בליגת העל, כשהיא סופרת כבר 14 משחקים רצופים ללא ניצחון ונמצאת בצרות במאבקי ההישרדות על ההישארות בליגה. דווקא בתקופה הזו, החלטנו לעזור לבנות העיר כפר סבא ולהכיר להן את אחד משחקני הקבוצה קצת יותר לעומק. בתמונות הלוהטות זהו גיא חדידה, הקשר בן ה-21 של הירוקים, שנרכש בקיץ מהפועל תל אביב. גיא חדידה (אינסטגרם) כפי שניתן לראות, על הכושר חדידה עובד במרץ והוא מפגין גוף חטוב במיוחד בתמונות שהוא מעלה דרך קבע לעמוד האינסטגרם שלו. נקווה עבור כפ”ס שגם הנקודות יגיעו בעקבות הקוביות. A post shared by Guy Hadida (@guyhadida) on Jun 4, 2016 at 6:10am PDT ?? A post shared by Guy Hadida (@guyhadida) on Oct 17, 2016 at 4:52am PDT A post shared by Guy Hadida (@guyhadida) on Aug 30, 2016 at 10:11am PDT ?????? A post shared by Guy Hadida (@guyhadida) on May 6, 2016 at 7:12am PDT יש מי ששומר עליכם ???? A post shared by Guy Hadida (@guyhadida) on Aug 22, 2016 at 3:54am PDT

