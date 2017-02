הכירו את קבוצת הריצה הכי יפה בארץ, ועוד למטרה טובה 20.02.17 תורמות בריצה קבוצות ריצה נהיו בשנים האחרונות נפוצות במיוחד, אולם קבוצת ריצה כזאת לא רואים כל יום. הכירו את קבוצת We run on pink - נבחרת נשים מכל קצוות ישראל, צפון עד דרום שתצא במרתון תל אביב הקרוב לריצת מפגן. ג'ני צרוואני של רוני מאנה, המגישה מירב מילר, שרון איילון, קסניה טרנטול והאישה שמחטבת את כולם אירה סימונוב, הם רק חלק מהשמות שיחברו לקבוצה, שתרוץ במרתון ת”א למען עמותת Pink lemon tree הנלחמת בסרטן השד, בראשותה של האצנית רויטל קנינג ובשיתוף חברת Ing sport – הבית למותגי הספורט. קבוצת הריצה we run on pink (יח"צ) חברים, עם כל הכבוד לבוגדים ולבוגדות, לפאדיחות הגדולות ולסימני השאלה שלנו, המדור יודע גם לפרגן כשצריך. נבחרת החלומות האמיתית. קסניה טרנטול. עושה חשק לרוץ (אינסטגרם) ג'ני צ'רוואני מפרגנת גם למאמן (אינסטגרם)

