אחותו של שחקן ה-NBA יודעת איפה לקבל חדשות על עומרי 20.02.17 אביב יודעת מה טוב שחקן ה-NBA עומרי כספי עלה הבוקר (שני) לכותרות, כאשר לפי דיווחים בארה”ב הוא עתיד לעבור בטרייד מסקרמנטו לניו אורלניס יחד עם חברו דמארקוס קאזינס בתמורה לשני שחקנים (באדי הילד וטייריק אוואנס) ובחירת דראפט עתידית. מי שקראה את הידיעה באתר ONE כמו רבים אחרים, היא אחותו של פורוורד נבחרת ישראל, אביב כספי, שמיד מיהרה לצלם מסך, להקיף את הידיעה בלב ולהעלות לסטורי שלה באינסטגרם. אביב כספי מפרגנת ל-ONE (אינסטגרם) המדור מודה לאביב על הפרגון, ובתמורה מפרגן לה חזרה עם כמה תמונות מעלפות במיוחד להנאתכם. אביב כספי לוהטת (אינסטגרם) Goodbye summer ???? A post shared by Aviv Casspi ?? (@avivcasspi9) on Sep 26, 2016 at 7:04am PDT Chill ???? #שלאיגמרליהקיץ A post shared by Aviv Casspi ?? (@avivcasspi9) on Sep 19, 2016 at 6:12am PDT U used to call me on my cellphone ?? #הברשלפושי ?? A post shared by Aviv Casspi ?? (@avivcasspi9) on Feb 11, 2017 at 11:38am PST ?????? A post shared by Aviv Casspi ?? (@avivcasspi9) on Aug 20, 2016 at 7:33am PDT

