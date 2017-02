פלורנטין פוגבה, האח של, במחווה מיוחדת לאחיו פול 16.02.17 פלורנטין פוגבה, האח הגדול של פול (וגם התאום של מתיאס פוגבה, שחקן ספרטה רוטרדם, למי שלא ידע) הוא אחד משלושת הכדורגלנים לבית פוגבה. פוגבה, בן 26, משחק בקבוצת סנט אטיין הצרפתית בתפקיד הבלם ואף שיחק פה בארץ נגד בית”ר ירושלים. היום בערב תשחק מנצ’סטר יונייטד של פול נגד סנט אטיין של פלורנטין בקרב 32 האחרונות של הליגה האירופית. אין ספק שמנצ’סטר יונייטד היא לא מסוג הקבוצות ששמחות לשחק במפעל הזה, שעבור קבוצות רבות נחשב למעמסה מיותרת, אבל לאור העונה הדיי נוראית מבחינתה (מקום 6 עם 48 נקודות, 12 פחות מהמקום הראשון), זכייה במפעל תמתיק במעט את ההרגשה של השדים האדומים. פול ופלורנטין פוגבה אז חוץ מהרצון של כל קבוצה כמובן לנצח, את מירב תשומת הלב ימשוך הקרב האישי בין שני האחים לבית פוגבה, ולא רק הקרב, אלא המחווה המגניבה של פלורנטין לפול, שמסתבר שגם הוא חובב תספורות כמו אחיו – אחרת אין הסבר לתספורת החדשה שלו לקראת המשחק. פלורנטין גילח את ראשו משני הצדדים והשאיר שיער בכל צד בצורת המספרים של כל אחד מהם: 6 של פול ו – 19, שלו. פלורנטין פוגבה עם הספרה של אחיו פלורנטין פוגבה עם הספרה שלו לקראת המשחק אמר פלורנטין לעיתון ה”דיילי מייל”: “אני שמח על ההגרלה, מתרגש מאוד לשחק מול קהל רב באיצטדיון ומחכה מאוד לשחק נגד אחי הקטן”. חוץ מהמחווה של פלורנטין, נראה שגם האח מתיאס מתרגש ומחכה לא פחות למשחק בין שני האחים שלו. J-1 ????????#pogbance #winners #family A post shared by Mathias Pogba (@mathiaspogbaofficial) on Feb 15, 2017 at 12:48pm PST Todayyyyyyy vamossss hermanos????????#pogbance #family #winners A post shared by Mathias Pogba (@mathiaspogbaofficial) on Feb 16, 2017 at 3:37am PST Clairrr ??????#family #winners #pogbance A post shared by Mathias Pogba (@mathiaspogbaofficial) on Feb 4, 2017 at 1:37pm PST לנו נשאר לחכות לערב ולראות איזה אח יצא מחויך בסוף היום!

