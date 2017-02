2017 Spring Collection?? With????@neta_alchimister @kim_edri @elite_israel thanks to . ??@dudihasson1 ??@chenelkabetz ????@lirazagam . Now available at the bridal salon. Call us for an appointment: . ?? ++(972) 3 6518097 Oved Cohen - Brides&Evening Wear 43 Derech Shlomo Tel-Aviv - Israel דרך סלמה 43 ת״א Worldwide shipping: Info@oved-cohen.co.il #ovedcohen #designer #fashiondesigner #israelfashion #bridal #salon #studio #couture #fashion #style #eveningdress #israel#wedding #bride #dress #bridetobe #bridaldresses #weddinggown #iglady #ig_israel #insta_israel #dreamwedding4u #pretty #instagram_israel #שמלותכלה #עובדכהן #שמלות #שמלותערב #חתונה

A photo posted by עובד כהן -Brides&Evening Wear (@ovedcohen) on Feb 7, 2017 at 11:34am PST