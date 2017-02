ערן זהבי ממשיך לחרוש את יבשת אסיה 02.02.17 אל תעירו את ערן זהבי מהחלום הגדול כי שגרירינו בסין מדלג בין אי לאי בתאילנד ושותה קוקוס כפי שדיווחנו… אחרי שחתם על עסקת המיליונים בחוזה משודרג ופינק את אשתו בטבעת חלומות, משפחת זהבי ממשיכה את המסע במרחק פלוס 3... אל תדאגו, יש בייביסיטר צמודה! קבלו את חיי הזהב, פרק 20,000… Always look forward?????? ! A photo posted by Eran Zahavi (@eranzahavi) on Feb 2, 2017 at 12:30am PST ?????? Good morning ! A photo posted by Eran Zahavi (@eranzahavi) on Jan 30, 2017 at 8:50pm PST ערן זהבי וזהבי ג'וניור

