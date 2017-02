????Very proud to announce that after a very successful collaboration last year with Deichmann, I'm soon launching my new Overknee Collection! Super sexy for Fall... ????????????here's a Sneakpeak of this new Sylvie Meis for Deichmann Collection. Out in stores from October 19th!!???? #sylviestyle #hot #sexy #overknees #vanharenschoenen #deichmann #schuhliebe #sylviefordeichmann #sylviemeis #overknees #streetstyle #fashion #trend #instastyle #instashoes ?? by @andreasortner @deichmann_schuhe #hair and #makeup by GoGo

A photo posted by Sylvie Meis Official Account (@1misssmeis) on Oct 4, 2016 at 1:32am PDT