צפו: איך יחגגו פול פוגבה ולינגרד אם יכבשו? 01.02.17 הרקדנים האוטומטיים פול פוגבה וג’סי לינגארד, השחקנים של מנצ’סטר יונייטד, כנראה יודעים משהו שאנחנו לא יודעים וזה שאחד מהם או אולי שניהם הולכים לכבוש הערב מול האל בגביע. פוגבה ולינגארד. מקווים לכבוש פוגבה, הקשר הצרפתי של מנצ’סטר יונייטד והאיש בעל מיליון התספורות, וג’סי לינגארד המציאו ריקוד חדש שאותו ירקדו אם יכבשו מול האל. Happy for the win, way to go teeeam!!! ???? @manchesterunited #mufc #neverfollow A photo posted by Paul Labile Pogba (@paulpogba) on Nov 24, 2016 at 3:47pm PST זו לא הפעם הראשונה שהצמד חמד ממציא ריקוד חדש, בפעם הקודמת הריקוד נחשף אחרי הגול של לינגארד בליגה האירופית בניצחון של מנצ’סטר על פיינורד 4-0 איי שם בחודש נובמבר האחרון, אז זה נגמר בריקוד ובלחיצת יד מיוחדת בניהם. Having fun with my bro new celebration ??????@jesselingard @tfosumensah51 #happy #blessed #pp A video posted by Paul Labile Pogba (@paulpogba) on Jan 31, 2017 at 6:38am PST הפעם, פוגבה שיפר את החגיגה עם צעדי ריקוד ענקיים ולנו רק נשאר לקוות שאחד מהם יכבוש בערב!

