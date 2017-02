בארץ הבוזוקי מאוכזבים במיוחד שעומרי אלטמן לא יגיע...

ואיזה מסכנים האוהדים

עומרי אלטמן כבר היה סגור בפנאתנייקוס היוונית, אך על פי ההתפתחויות האחרונות, היוונים ירדו מהבועט האדום. יובל גולן (מערכת ONE) אבל היי... הכותרות סביבו לפחות הרימו את המעמד של הצמודה שלו שכבר קיבלה שם קבלת פנים חמה. ?? Heaven ?? A photo posted by Yuval Golan (@yuvalgolann) on May 24, 2016 at 12:03am PDT יובל גולן כבר תפסה שם כותרת בעיתון המקומי והיוונים לא נשארו אדישים לנתונים שנתן לה הטבע, בלשון המעטה... Vegas baby?????? A photo posted by Yuval Golan (@yuvalgolann) on Apr 25, 2016 at 9:40am PDT



אז, כנראה שאלטמן ויובל יחזרו רק עם מזכרת יוונית, אבל היא שיחקה אותה ובענק במגזין המקומי. ואיזה מסכנים האוהדים… PURA VIDA???? A photo posted by Yuval Golan (@yuvalgolann) on Mar 6, 2016 at 7:57am PST ילדת טבע ???? A photo posted by Yuval Golan (@yuvalgolann) on Oct 4, 2015 at 6:11am PDT Day Off?????? A photo posted by Yuval Golan (@yuvalgolann) on Jul 21, 2015 at 4:06am PDT גם בספא שומעים את המוזיקה של @djadidor מוצ"ש בשלוותה ?? A photo posted by Yuval Golan (@yuvalgolann) on Jul 9, 2015 at 6:59am PDT Round 2?? A photo posted by Yuval Golan (@yuvalgolann) on Jun 8, 2015 at 6:49am PDT Vitamin D?? A photo posted by Yuval Golan (@yuvalgolann) on Apr 8, 2015 at 5:23am PDT