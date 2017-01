שחקני בית"ר ירושלים חגגו במסעדה לאחר הניצחון 23.01.17 חומוס-צ’יפס-סלט

בית”ר ירושלים ממשיכה להפגיז, והמשיכה במומנטום שלה אחרי שניצחה גם את הפועל כפ”ס, ובעקבות הניצחון החליטו בקבוצה לפנק את השחקנים ולצאת לארוחה במסעדת ‘אחלה’. מרסל הייסטר (ליאור כהן (מערכת ONE) בתפריט; שיפודים , פיתות, סלטים, שתיה ועוד כמה דברים שעדיף שמאמן הכושר לא יראה. הסועדים במקום נורא רצו לצלם לנו את כל מה שבלעו אבל בבית”ר כמו בבית”ר, דאגו להכניס אותם לחדר vip סגור עם מוזיקה. בוריס קליימן (ליאור כהן (מערכת ONE)

אבל אל תדאגו, אנחנו דאגנו לכם לתמונות, לאחר שגולש נאמן לא התבייש, שלף את האייפון ובין ביס לביס תיעד הכל. אוהדי בית"ר ירושלים (ליאור כהן (מערכת ONE) מסעדת אחלה בכפ"ס (ליאור כהן)

