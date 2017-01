הפילגש של מרסיאל מיונייטד מציעה שירותים בתשלום 22.01.17 שורפת את הרשת את אמילי איזאבלה אתם זוכרים? כוכבת אקס פקטור הבריטי לשעבר, נחשפה בעונה שעברה כמי שניהלה רומן סוער עם כוכבה הצרפתי של מנצ’סטר יונייטד, מרסיאל. Christmas gave me lotta curves A photo posted by Emily Isabella (@emilyisabellagirl) on Jan 8, 2017 at 2:05am PST הפרשה התפוצצה בשנה שעברה, לאחר שנחשף שהחלוץ אף הטיס אותה במיוחד אליו. אך מסתבר שהפרשה דווקא עשתה טוב, לפחות לצד אחד ביחסים. Blonder n blonder! ?????????????????? A photo posted by Emily Isabella (@emilyisabellagirl) on Dec 4, 2016 at 2:24am PST אמילי איזאבלה הפכה לכוכבת רשת, ולא קשה להבין למה. עכשיו, היא מנסה למנף את העניין והחלה להציע שירות מעניין, שבו היא גובה ממעריצים 10 פאונד בחודש, ובתמורה עם מקבלים ממנה תמונות וסרטונים בלעדיים. מה עושה המאהבת של כוכב מנצ'סטר יונייטד? ?? A photo posted by Emily Isabella (@emilyisabellagirl) on Oct 19, 2016 at 10:24am PDT אז מה אתם אומרים, מחיר הוגן? Inked ?????? A photo posted by Emily Isabella (@emilyisabellagirl) on Oct 18, 2016 at 3:00am PDT PINK???? A photo posted by Emily Isabella (@emilyisabellagirl) on Oct 18, 2016 at 5:13am PDT Relax ?????? @champneysspas #whatthedoctorordered A photo posted by Emily Isabella (@emilyisabellagirl) on Nov 4, 2016 at 2:09pm PDT

