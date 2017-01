איך חגגו במנצ'סטר את יום ההולדת של פפ? 19.01.17 חי בלה לה לנד פפ גוארדיולה, המאמן המעוטר של מנצ’סטר סיטי, חגג יום הולדת 46. הקבוצה שלו אמנם לא נמצאת בתקופה הכי טובה שלה ופתחה פער גדול מהצמרת, אבל פפ כמו פפ, לא בדיוק נתן לדבר הזה להשפיע עליו ועל חגיגות יום ההולדת. פפ זכר את התבוסה האחרונה 4-0 לאברטון והבין שצריך לקחת הפסקה קטנה עם סרט קומדיה טוב, לפני המשחק הלא פשוט מול טוטנהאם בשבת. אז פפ חשב וחשב, סיים את האימון ואז לקח את השחקנים שלו לראות את הסרט החדש “לה לה לנד” במרכז העיר מנצ’סטר. בינתיים ברשת, פפ זכה ללא מעט ברכות, כולל חמות במיוחד גם ממועודנו הנוכחי וגם מהעבר. בכל מקרה, המדור הופתע לגמרי ומקווה שחגיגות יום ההולדת של השנה הבאה יהיו קצת יותר מעניינות… בכל זאת, אתה פפ גוארדיולה! #happybirthday, boss! ?????? #mcfc #mancity #manchestercity A photo posted by Manchester City (@mancity) on Jan 18, 2017 at 1:23am PST שחקני מנצ'סטר סיטי חוגגים... חיים בלה לה לנד פפ מנחם....ככה חוגגים?! Parabéns Pep Guardiola. Tudo de melhor pra você parceiro. Grande abraço! ???? A photo posted by Ronaldo de Assis Moreira (@ronaldinhooficial) on Jan 18, 2017 at 9:22am PST גם בברצלונה לא שוכחים

