ברק אובמה מקבל מתנה מיוחדת 17.01.17 אחרי שמונה שנים בתור נשיא ארה”ב, ברק אובמה נפרד בימים האלה מהתפקיד, וכיאה לאיש החזק ביותר בעולם, לא מעט אנשים רוצים להיפרד ממנו בצורה יפה. Day 2 of #AmericaForward: Florida, sunrise, and basketball. A photo posted by Barack Obama (@barackobama) on Oct 25, 2012 at 6:21am PDT אובמה, שידוע בהיותו חובב כדורסל מושבע ובעברו גם היה שחקן כדורסל, קיבל מחברת AIR JORDAN נעליים מיוחדות עם הקדשה אישית. זאת לא פעם ראשונה שהוא מקבל נעל מיוחדת מהם, לאחר שכבר ב-2015 קיבל דגם משלו שנמכר בחנויות תמורת 700 דולר. הנעל של אובמה (אינסטגרם) אגב, גם סרינה וויליאמס קיבלה לפני מספר ימים נעל עם הקדשה מיוחדת משלה, ככה שהנשיא (תכף לשעבר), בהחלט בחברה טובה..

