אשה מסתורית מאיימת על איציק זוהר ומשפחתו

ישראל 2017 עלילות משטרת ישראל/ מודיעין והמטרידה רעת הלב מיטל ממודיעין היום אחריי יומיים שבהם לא ולא ביתי עצמנו עין בגלל ההטרדות הבילוי פוסקות של חולת הנפש הזו החלטתי להתקשר למשטרה שאמרה לי שבגלל שהגברת ממודיעין אני חייב לבא למודיעין ולהגיש תלונה בעיר אז כמובן כמו אזרח טוב עזבתי הכל ונסעתי למודיעין ובמודיעין תחב שמורכבת משני צריפונים קיבלו את פניי יפה השוטר בקבלה עוד דיבר עם המטרידה באחת מאלף שיחותיה היום ואז הפנה אותי לחוקר הגדול נכנסתי לחדר שכולו מט ליפול והתחלתי למלא תלונה חשבתי שאחריי חמש תלונות יתייחסו אליי יותר בכובד ראש אבל לא יושב מולי אדם חצי צוחק וחצי לא יודע מה כי ההוא מתל אביב הגיע ובעיניו הכל בדיחה גדולה כשאני מסביר לו שהמשוגעים עוקבת אחריי ביתי הקטנה בא מסביר לי שהרחוב והקניון הם שטחים ציבוריים וכשאני אומר לו שבאתי להם הקלטה שלה מאיימת עליי ברצח הוא צוחק כאילו אומר יאללה אבל הוא אומר שבכל זאת היא בחורה והסטטיסטיקה לא בעדי חשבתי שאני חולם במשך כל כל מתן עדותי כל רגע משהו אחר נכנס רק כדי לשאול איפה ההוא וההיא רק כדי לראות את ההוא מתל אביב עד שהגיעה אחת השוטרות ואמרה לחוקר שהיא מחכה לו עם האוכל וכמובן שפה הסתיימה עדותי חשבתי שבמשטרה שומרים על כולם ולא רק אם סלב כזה או אחר אשם במשהו מרימים מסוקים לאוויר ועד עכשיו המשוגעת הזו ממררת את חיי כי בזמן שהחוקר ענה לה הוא אמר די תלכי לישון כבר אמרתי אתם משטרה תעצור הנה זה מול הפנים שלך הוא ענה ידיי כבולות אתם מבינים משטרה ידייה כבולות אני פשוט מתבייש במה שחוויתי היום אני בטוח שיש גם אנשים טובים במשטרה שבאמת אכפת להם אבל הם כבר לא יעזרו לי אז אולי אתם חברים תעזרו לי בזה שתבקשו ממנה להפסיק

A photo posted by איציק זוהר (@itzik_zohar_) on Jan 16, 2017 at 7:57am PST