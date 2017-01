החברות של סמולינג וגצה בפסגה. ומי נשארה בחוץ? 11.01.17 לא רק לגברים יש כדור הזהב. המדור “בלון רוסה” (כדור ורוד) של “ספורט” בחר את כדור הזהב של נשות השחקנים ומי שנבחרה היא סם קוק, הלא היא בת זוגו של כריס סמולינג ממנצ’סטר יונייטד. השאירה אבק לכולן זוהי הפעם הראשונה שבחורה מאנגליה זוכה בתואר, לאחר שהיא צברה 25 נקודות. אגב, מי שלא נכנסה לחמישייה הראשונה היא שרה קרבונרו, אשתו של איקר קסיאס ואחת מהכוכבות המוכרות בעולם הספורט. בעולם בחרו: נשות הכדורגלנים היפות ביותר מי שהגיעו אחרי סם קוק הן: אשתו של בקארי סאניה לודיבין קאדרי, חברתו של מטרי מלאציו פדריקה נאגרי, חברתו של גצה מדורטמונד אן קת’רין וחברתו של סקוט סינקליר מסלטיק הלן פלנגן. אפשר להבין למה.. יפה מלפנים ומאחור מדהימה A photo posted by ANNKATHRIN VIDA BRÖMMEL (@annkathrin_vida) on Dec 27, 2016 at 12:36am PST ???? A photo posted by ANNKATHRIN VIDA BRÖMMEL (@annkathrin_vida) on Dec 28, 2016 at 9:06am PST ?? A photo posted by ANNKATHRIN VIDA BRÖMMEL (@annkathrin_vida) on Dec 29, 2016 at 7:18am PST

