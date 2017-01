רייכרט והחברה כבר לא, מי ברח למי? 11.01.17 המצב של הפועל תל אביב בקנטים. עתידם של השחקנים בערפל גדול, משכורות הן בגדר המלצה בלבד, ובן רייכרט עולה לכותרות אבל מסתבר שזה ממש לא הכל… אז מי ברח למי? הבלונדה שהייתה צמודה אליו רעות פרץ, כבר לא. ומקורבים לשחקן לחשו לגליצ’ים שהמצב בהפועל הכביד על מערכת היחסים של השניים והם החליטו להפריד כוחות... לאקס שלה לא הולך כלום לאחרונה... עד כמה המצב בהפועל השפיע? אז, עד שרייכרט יחזור למסלול, הוא בינתיים פנוי להובלות… ???? A photo posted by Reut Peretz (@reut_peretz96) on Nov 19, 2015 at 5:47am PST ???????????? A photo posted by Reut Peretz (@reut_peretz96) on Apr 24, 2016 at 6:53am PDT ???????????????? A photo posted by Reut Peretz (@reut_peretz96) on Nov 12, 2016 at 3:32pm PST A photo posted by Reut Peretz (@reut_peretz96) on Nov 19, 2016 at 7:17am PST

