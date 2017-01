הענק מפילדלפיה עקץ, הכוכבת קיבלה שיעור 11.01.17 ג’ואל אמביד רק רצה לחגוג את הניצחון של פילדלפיה על ברוקלין נטס השבוע, אך לדבר הזה הוא לא ציפה. אחרי שהסנטר העלה תמונה שלו באינסטגרם ביחד עם חבריו חוגגים את הניצחון, הוא קיבל תגובה לא נעימה. כוכבת הפורנו הלוהטת מיה חליפה, שהיא אוהדת ידועה של וושינגטון וויזארדס, עקצה את אמביד וכתבה בתגובה: “חבורה של לוזרים”. הריב בין אמביד לכוכבת הפורנו הענק מפילדלפיה לא נשאר חייב ובתגובה עקץ את כוכבת הפורנו: “אמרה האישה שקיבלה קילומטרים של ז**”. Room full of L's A photo posted by Mia Khalifa (@notthefakemiakhalifa) on Jan 8, 2017 at 5:53pm PST חליפה הבינה את הטעות שעשתה כאשר התעסקה עם הסנטר של פילדלפיה וכתבה בטוויטר אחר כך: “קיבלתי שיעור: ‘לא להתעסק עם פילדלפיה’”. אנחנו כמובן נמשיך לחכות להתפתחויות… #NBAvote @johnwall A photo posted by Mia Khalifa (@notthefakemiakhalifa) on Jan 4, 2017 at 10:00am PST Lesson learned: don't mess with the Sixers pic.twitter.com/Ae2SfMBx4p — Mia Khalifa (@miakhalifa) January 9, 2017

l l l l l l l l l l l l l

חזרה לגליצ'ים



הוסף תגובה