שלי של אופיר מרציאנו עושה לנו כבוד 10.01.17 ישראל על המפה

את השם שלי רגב בטוח שמעתם פה ושם, אחרי הכל עומדים מאחוריה כמה קמפיינים שווים פלוס הנעליים הגדולות שנכנסה אליהן אחרי שיר אלמליח כשתפסה את המשבצת שלה בתור מובילת הקמפיין של סופט טאץ‘... שלי מרציאנו... גאווה

אז, שלי של אופיר מרציאנו לא רק עומדת בשער שלו... בזמן שאתם קוראים את הגליץ’ הזה היא מצטלמת להפקת אופנה בסקוטלנד... השבוע היא מככבת שם בדוכני המגזינים הנחשבים והשוער שלה נמס מגאווה... שלי מרציאנו... קוטפת קמפיינים

פייר? אפשר להבין אותו. קיבלנו טעימה בניחוח של חו”ל… Back to summer ????? @amiclubwear A photo posted by SHELLY REGEV MARCIANO (@shelly_regev) on Oct 21, 2016 at 7:48am PDT חג שמח ?????? #עוד_מעט_בעלי A photo posted by SHELLY REGEV MARCIANO (@shelly_regev) on Jun 11, 2016 at 10:35am PDT שיר אלמליח הבאה? שלי מרציאנו...סקוטלנד כן מחכה לה..

l l l l l l l l l l l l l

חזרה לגליצ'ים



הוסף תגובה