מבלבד היותו חלוץ כובש, תומר חמד יודע גם לכבוש לבבות. חלוץ ברייטון, שכבש בניצחון של קבוצתו בסוף השבוע, ריגש את אשתו עם ברכה ליום ההולדת. ״רבות בנות עשו חיל, ואת עלית על כולנה. שקר החן והבל היופי, אשה יראת ה' היא תתהלל. תנו לה מפרי ידיה, ויהללוה בשערים מעשיה״. אשת חיל, זאת מי שאת. לא יכלתי לבקש אישה לחיים יותר טובה ממך. מאחל לך כמו בכל בוקר שתמשיכי להיות בריאה חזקה ומאושרת. יומולדת שמח נסיכה שלי! ???? אוהב אותך בכל ליבי ? #happybirthday #love A photo posted by Tomer Hemed (@tomerhemed) on Jan 8, 2017 at 6:11pm PST הזוג מתחזק שנות נישואים ארוכות, וחמד יודע איך לפנק את אשתו.ש שונית פרג’י חמד, דוגמנית ויוצאת תכנית הריאליטי הישרדות נמצאת בידיים טובות. תומר, שונית והחברים (אינסטגרם) לנו רק נותר לאחל לזוג הישראלי המלכותי המון מזל טוב, ומחכים כבר ליורש הבא של משפחת חמד. שונית. בידיים טובות (מערכת ONE) תומר ושונית חמד (שי לוי) תומר ושונית דביקים (שוקה כהן)