מי הוציא את הכוכב האנגלי משלוותו? 09.01.17 דייויד בקהאם כולה רצה לפרגן לאשתו ויקטוריה כשהחליטה להופיע על במה משותפת עם הקולגה לשעבר מלני סי ולשחזר את ימי הספייס גירלז, אך עימות קולני עם הבוס לשעבר של ענקית הפורמולה מקלארן קטע את השמחה.. מי אמר צ’ילבות ולא קיבל!? ויקטוריה ודייויד. מהומה גדולה (רויטרס) ויקטוריה עשתה מופע איחוד אינטימי בבר מיוחד באיים המלדיבים. הבעל דייויד שריין מקומות VIP לכלל בני משפחתו וחבריו הקרובים, אבל דניס לא ממש אהב את השלטים השמורים לבקהאם ופצח עם הבריטי בוויכוח קולני… דייויד בקהאם וקרוז. אל תעצבנו את משפחת בקהאם (טוויטר) משפחת בקהאם רק רצתה לחגוג... Happy new year everyone x ? A photo posted by David Beckham (@davidbeckham) on Dec 31, 2016 at 10:43pm PST הרוחות סערו וע”פ דיווחים מעבר לים הבוס של הפורמולה טען שהוא בזבז הכי הרבה כסף באי לכן העדיפות צריכה להיות שלו ( בכל זאת הוא מוערך במעל 500 מיליון דולר כן?), אך את בקהאם זה לא ממש עניין... והוויכוח הקולני של השניים זכה ללא מעט כותרות. ויקטוריה ודייויד. החגיגה הפכה לעצבים (רויטרס)

