למרות הפינוקים מהבית, הישראלי הובס 5:0 09.01.17 כבר תקופה ארוכה ששגרירנו בגרנאדה, עומר אצילי, מחמם את הספסל. השחקן הצעיר הגיע עם הבטחות גדולות וכרגע לא ממש הולך לו עם המאמן החדש, אך כל זה לא נראה כל כך נורא כשיש חברים כאלה טובים שמרימים את המצב רוח. עומר אצילי והצמודה עם מור שקד (מערכת ONE) החברים הטובים מארץ הקודש לא שכחו אותו ובאו עם תגבורת מישראל... האור שלו ומור שקד. לקראת המשחק הגדול מול ריאל מדריד בסנטיאגו ברנבאו, עמלה שעות במטבח הצמודה של אצילי.. מור שקד הגיע להתארח ולתמוך בחבר שלו ( טוב נו, וגם להריח מקרוב את רונאלדו...) העיקר שהוא אכל טוב (מערכת ONE) הקציצות של אצילי (מערכת ONE) אז, הדגים לא עזרו, וגרנאדה הובסה במשחק משפיל 5:0, אבל העיקר שלאצילי היה מקום בשורה הראשונה, תמונות למזכרת ואולי גם איזו מפית מרונאלדו. החברה פינקה (מערכת ONE) רונאלדו. מתי הוא יגיע לארוחה אצל אצילי? (טוויטר) אור של אצילי. גם יפה וגם אופה (מערכת ONE)

