כוכב ריאל מדריד זכה לכבוד מזמר ידוע

Gracias de corazón por esta joya, amigo @alejandrosanz. ¡¡No tiene precio!! La guardaré en mi museo en un lugar único. ¡¡Top!! Thank you very much for this treasure Alejandro Sanz. It's priceless!! I will keep it in a special place in my museum. Top!! ????????????

A photo posted by Sergio Ramos (@sr4oficial) on Jan 8, 2017 at 1:57pm PST