אחרי שנפצע בשכרות, פול גאסקוין רוצה לחזור לעצמו 06.01.17 כוכב נופל

פול גאסקוין, שחקן העבר האנגלי שידוע מלבד יכולתו על כר הדשא גם בהתמכרויותיו ובהסתבכויותיו, נכנס פעם נוספת למוסד גמילה מאלכוהול. כך הודיעו נציגיו, בין היתר גם בפייסבוק. רק לפני שבוע, היה מעורב "גאזה" בתקרית בה נפל במדרגות במלון בלונדון תוך שהיה שיכור וריסק את גולגלתו, ונראה כי התקרית היא זו שגרמה לו להבין כי הוא צריך עזרה וכי הוא חייב להיגמל כדי להישאר בחיים. פול גאסקוין (טוויטר) דוברו טרי בייקר ביקש מאוהדיו "להתפלל עבורו" והוסיף: "פול רוצה שכולם ידעו שהוא נכנס לגמילה. הוא עושה מאמץ אמיתי להתנקות מה'שדים' שלו ורוצה להיות נקי מאלכוהול ב-2017. בתו החורגת של שחקן העבר, ביאנקה גאסקוין, שמשתתפת בימים אלו בתכנית "האח הגדול" בבריטניה וידועה בחיבתה לתמונות פרובוקטיביות, אמרה רק לפני כמה ימים במהלך התכנית כי אביה "חייב להיכנס לגמילה כבר זמן רב". כדי שלא תתבאסו מדי מהידיעה על גאזה, החלטנו לשמח אתכם בכמה תמונות של בתו. New shot by the amazing @staceyclarkephoto 💋swimsuit @sianmarie.x A photo posted by B (@biancagascoigne1) on Dec 14, 2016 at 11:27am PST Hope everyone had a magical Christmas 😘 A photo posted by B (@biancagascoigne1) on Dec 26, 2016 at 7:50am PST Love this swimsuit by @pretty__pink__princess ❣ A photo posted by B (@biancagascoigne1) on Dec 7, 2016 at 1:01pm PST Last night💃🏼makeup by the lovely @makeupbymikey 💄 DailyMail 📸 A photo posted by B (@biancagascoigne1) on Jul 17, 2016 at 3:10am PDT

