סרינה וויליאמס חושפת טבעת אירוסין ענקית 06.01.17 שם טבעת עליה

אחת הטניסאיות המעוטרות בהיסטוריה, סרינה וויליאמס, התארסה בשבוע שעבר לבן זוגה אלכסיס אוהניאן, אולם רק עכשיו חשפה את טבעת האירוסין. אם נגיד את האמת, יש לה במה להשוויץ. סרינה וויליאמס משוויצה בטבעת (טוויטר) אוהניאן, מיליונר בן 33 ואחד הבעלים והמקימים של אתר Reddit, הציע נישואין לטניסאית בת ה-35 במהלך טיול הפתעה לרומא, ונראה כי כאחד שהונו מוערך ב-4-6 מיליון דולר הוא לא חסך על אשתו לעתיד. סרינה אמנם הפסידה השבוע והודחה מטורניר אוקלנד, אך נראה כי עם טבעת כזאת, יהיה הרבה יותר קשה להוריד לה את החיוך מהפנים. A photo posted by Serena Williams (@serenawilliams) on Dec 22, 2016 at 5:17am PST Some birds can't be caged 🌮 A photo posted by Serena Williams (@serenawilliams) on Nov 30, 2016 at 8:21am PST @thefader A photo posted by Serena Williams (@serenawilliams) on Oct 4, 2016 at 2:27pm PDT

