תמונות אינטימיות הופצו ברשת ומה הקשר לבאלוטלי?

איטליה שוב על המפה זוכרים שדיווחנו לכם שמקרה שרון פרי ותמונות העירום הכה שנית באיטליה? כל זה אחרי שנפרץ חשבון האינסטגרם של כתבת ספורט בולטת מארץ המגף.. תמונות אינטימיות של דילטה לאוטה, מגישת הספורט שנחשבת לאחת הפופולריות והיפות במדינה, הופצו ברשתות החברתיות וגרמו לנו לראות את מקרה שרון פרי בשידור חוזר... בחודשים האחרונים הופצו שמועות על כך שהשדרנית בעצמה הפיצה את התמונות על מנת ליצור לעצמה עוד עבודה וקמפיינים וכאן בדיוק נכנס מריו באלוטלי להגנתה... תודו שהוא ג'נטלמן... באלוטלי התראיין בכלי תקשורת שונים להגנתה של השדרנית המפורסמת שם טען שזכותו של כל אחד להציג את גופן ושהיא נפלה קורבן לפורצים רעים. צדיק אמיתי? או חובב נשים גדול? בכל מקרה, אנחנו נציג לכם את התמונות המצונזרות.... Primo bagno 🏊🏻 A photo posted by 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) on Jul 11, 2016 at 2:20am PDT #SkyEstateMondiale continua fino alla fine di #skyeuro2016 #grazieragazzi #grazieAzzurri 💙 A photo posted by 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) on Jul 3, 2016 at 6:33am PDT Oggi qui #skysport24 ⚽️ A photo posted by 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) on Jul 22, 2016 at 7:21am PDT Ultimi giorni di lavoro! #work #today #lastdays A photo posted by 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) on Jul 29, 2016 at 4:01am PDT #readytogo #winechallenge #italiafrancia A photo posted by 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) on Dec 18, 2016 at 11:30am PST #buonanotte #dubai A photo posted by 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) on Jan 1, 2017 at 2:15pm PST