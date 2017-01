צפו בכוכב הישראלי בסרטון שלא תשכחו הרבה זמן 03.01.17 ערן זהבי ווידאו מפליל ערן זהבי נהנה בכל דקה מהחופש שלו. הכוכב הישראלי הכי גדול בסין נהנה תקופה ארוכה מהחופש שלו, ואחרי שכבר דיווחנו פה בעבר על החופשה שלו במיאמי עם המשפחה, נראה שהשחקן מבלה בימים האלה גם במועדונים של תל אביב... מה עושה ערן זהבי? בסרטון שהגיע למערכת, נראה זהבי כשהוא מבלה בצורה "חריגה" עם חבר אחר במסיבת סילבסטר, כשנראה שהישראלי שתה קצת יותר מדי. אבל למה להכביר בתיאורים אם אתם יכולים לראותם בעצמכם? Last night💫 #mybrothers💙 A photo posted by צח קאשי (@zahkashi) on Jan 1, 2017 at 8:38am PST זהבי בתגובה: "אשתי הסכימה לי". אנחנו מפרגנים אבל רק מזכירים לכוכב: אם שותים - לא מצטלמים!

l l l l l l l l l l l l l

חזרה לגליצ'ים



הוסף תגובה