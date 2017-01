משפחת שהר מציינת שנה לבת הקטנה יהלי

בן שהר חמסה חמסה האלוף של אלונה ברקת, בן שהר, החל את חגיגות השנה של הבת שלו יהלי ומסתבר שיש מישהו שיותר מפחד מעיניים מאשר ברק יצחקי... לכבוד חגיגות השנה הגדולות, שכר סהר את שירותיה של צלמת מוכרת כדי להנציח את הרגע הגדול. אשתו לירון הגבילה לשתי תמונות מתוך עשרות שזרמו לבני הזוג מתוך רצון להשאיר את יורשת העצר מאחורי הקלעים... זכיתי לצלם את הדבר המעלף הזה.. יהלי את הורסת!!!! 😱 A photo posted by Ital Etinger 📷 איטל אטינגר (@ital_etinger) on Jan 2, 2017 at 12:49pm PST אנחנו רק רוצים להזכיר שאפילו הנסיכה קייט שחררה תמונות של ג'ורג' שלה, אבל מצד שני, מדובר באותן בן שהר שרכש לאשתו ג'יפ חדש ולמדור סיפר שמדובר בתיק צנוע...

אז נגמרה החופשה.. ואין יותר כיף מלפתוח את השבוע עם המשפחה היפה של בן שהר... מהממיםם ❤️ @bensahar14 בקרוב התמונות של יהלי ההורסת!!!!