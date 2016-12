צפו בפיקה ושאקירה מבלים בקולומביה

ביקור מולדת ג'רארד פיקה, שחקנה של ברצלונה ובת זוגתו, הזמרת שאקירה, ניצלו את פגרת חג המולד ולקחו את המשפחה לחופשה בברנקייה, עיר הולדתה של אשתו. השחקן, שזכה לחופשה ארוכה לאחר שקבוצתו יצאה לפגרה לאחר הניצחון 0:7 על הרקולס בגביע ב-21 בדצמבר, יצא ל'הטעין' קצת את הבטריות שלו. על פי התמונות והסרטונים, לואיס אנריקה צריך לדאוג שהכוכב לא יחזור עייף מדי מהחופשה.. פיקה ושאקירה קופצים לבריכה הזוג נצפה מבלה בנהר וקופץ לבריכה. שאקירה גם הצטלמה לובשת את החולצה של אתלטיקו ג'וניור המקומית, כשבתמונה אחרת נראה פיקה חותם עליה לאוהד הקבוצה, שבוודאי קיבל מזכרת לכל החיים. Firmando camisetas del @juniorclubsa! Junior tu papá! A photo posted by Gerard Piqué (@3gerardpique) on Dec 27, 2016 at 5:07pm PST Río Magdalena - Barranquilla A photo posted by Gerard Piqué (@3gerardpique) on Dec 27, 2016 at 2:01pm PST 50 millones de visitas en 11 días con el video de #Chantaje!! Vamos por los 100? 50 million views of the #Chantaje video in 11 days!! Let's go for 100? Shak A photo posted by Shakira (@shakira) on Nov 30, 2016 at 6:59am PST שאקירה במדי אתלטיקו ג´וניור (אינסטגרם)