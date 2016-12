רחלי ידין השיקה חנות בגדים, החברים באו לברך 29.12.16 תציל את המצב?

הפועל ת"א עוברת בשבועות האחרונים את התקופה הקשה בתולדותיה. המועדון המפואר נמצא על סף פירוק ואם לא יימצא רוכש בשבועות הקרובים, האדומים עשויים להימחק ממפת הכדורגל הישראלי. גם חן עזרא בא לברך (מערכת ONE) אז המצב בהפועל אולי בקנטים, אבל מזל שיש את רחלי ידין...אשתו של אביחי פתחה חנות לבגדי ערב בהוד השרון אולי נס חנוכה יגיע דווקא ממנה? אלירן עטר, אייל משומר והזוג ידין (מערכת ONE) כבר שנה שלמה שהצמודה של אביחי ידין משכירה ומוכרת שמלות ערב לכל המי ומי בעולמינו, אחרי לבטים רבים החליטה לפתוח חנות, אותה עיצב בקפידה ובהשקעה גל קהלון והזמינה את כל מי שאוהבת להתגנדר, ומי שמשלם כמובן. ערן זהבי והזוג ידין (מערכת ONE) לפתיחה החגיגית הגיעו כל הכוכבים הגדולים של הכדורגל הישראלי, ביניהם החבר הטובה ערן זהבי, אלירן עטר, אייל משומר וכמובן החברים באדום, שהרשו לעצמם לכמה שעות להתנתק מהמצב הקשה של המועדון. רחלי ידין ובר דגני (מערכת ONE) בהצלחה אלופה!!!

