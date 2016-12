רונאלדו התפנק במרצדס חדשה ונוצצת במיוחד 29.12.16 כריסטיאנו רונאלדו אוסף נוצץ אחרי שהתחדש בשעון משובץ יהלומים בחצי מיליון דולר, זכה בכדור הזהב ושיגר מסר

מרגש לילדי סוריה, רונאלדו החליט לפנק את עצמו במתנה לחג המולד כיאה למעמדו...מרצדס חדשה דנדדשה שמתווספת לחניה הפרטית שלו לצד עוד עשר מכוניות פאר. New beast👍 A photo posted by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Dec 28, 2016 at 5:02am PST



אז, אחרי שקנה בכספו אוכל וציוד לילדי סוריה, תרם לחולים, והוכיח שהוא הכדורגלן הטוב בעולם, רונאלדו הוציא מהכיס סכום ששווה ערך לפחות לבית וחצי בארצנו הקטנה. פייר? מגיע לו.... Watching tv with my friend👍👍Miau miau 😁😁 A photo posted by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Dec 26, 2016 at 8:26am PST Merry Christmas world ❤️❤️❤️ A photo posted by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Dec 24, 2016 at 11:55am PST Moments 👍 A photo posted by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Dec 21, 2016 at 5:36am PST

