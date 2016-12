צפו בהצעת הנישואין המרגשת של ניב אנטמן 29.12.16 ניב אנטמן הפקה מפוארת זיקוקי דינור, שטיח אדום, נרות ותפאורה, לא... זהו לא טקס האוסקר... זה רק ניב אנטמן, בנו של השוער האגדי גיורא אנטמן, שהחליט למסד את הקשר עם שיר הלר, הבלונדה שצמודה אליו מספר שנים... השוער הצעיר בן ה-24, ששוחרר בקיץ האחרון מהפועל ראשון לציון ועבר לשחק בליגת המשנה בהולנד בקבוצת דורדרכט, כנראה הושפע לטובה מהאוויר האירופי הקר, והחליט למסד את היחסים.

ניב אנטמן מציע לבחירת ליבו בקיסריה



יש לכם בכלל ספק שאחרי הפקה כזאת היא אמרה לו כן? It's cold outside ❄️☃️❄️ A photo posted by ᔕᕼIᖇ ᕼEᒪᒪEᖇ (@shirheller) on Dec 15, 2016 at 3:56am PST



זה הזמן לציין שפנינו בעבר לשוער מהולנד על מנת להציג את מי שדאז היתה

הצמודה שלו, אבל הוא העדיף לא לחשוף אותה לעולם. הפעם, זה כבר מתבקש... Shabat shalom😎☀️🚣 A photo posted by ᔕᕼIᖇ ᕼEᒪᒪEᖇ (@shirheller) on May 20, 2016 at 4:54am PDT Coffee time☕️🌴 A photo posted by ᔕᕼIᖇ ᕼEᒪᒪEᖇ (@shirheller) on Oct 3, 2015 at 5:15am PDT Sunday never looked better 🌴☀️ A photo posted by ᔕᕼIᖇ ᕼEᒪᒪEᖇ (@shirheller) on Jun 7, 2015 at 10:25am PDT קצת ספורט אחרי ארוחת החג לא יזיק 💪😜 A photo posted by ᔕᕼIᖇ ᕼEᒪᒪEᖇ (@shirheller) on Apr 4, 2015 at 1:46am PDT keep warm❄️🌧 A photo posted by ᔕᕼIᖇ ᕼEᒪᒪEᖇ (@shirheller) on Nov 2, 2016 at 9:02am PDT

