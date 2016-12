חלוץ ריאל מדריד וג'ורג'ינה מבלים יפה בחופשת הכריסמס

כריסטיאנו רונאלדו כריסטיאנו וג'ורג'ינה מבלים חלוץ ריאל מדריד, כריסטיאנו רונאלדו, נהנה בחופשת הכריסמס. CR7 לקח את החברה הלוהטת, ג'ורג'ינה רודריגס, לבילוי לילי במדריד...והם נהנו בטירוף... @cristiano and @georginagio last night ❤❤ #cr7 #cristianoronaldo #cristiano #ronaldo #ronaldostyle #datenight #cute #georginarodriguez #cr7king #cr7fans #ronaldofans #cronaldo #yesterday #fromyesterday #ronaldo7 #love #smile #laugh #couple #goals #cr7legend #cristiano_ronaldo #cr7king_ #cristianoronaldo7 #cr7lovers A photo posted by Thank you guys for 109K✌ (@cristiano7__.__) on Dec 23, 2016 at 4:26am PST לאחר שזכה עם הבלאנקוס בגביע העולם למועדונים וקטף בלון ד'אור רביעי בקריירה, רונאלדו התפנה לקחת את ג'ורג'ינה לארוחת ערב רומנטית. כריסטיאנו רונאלדו. בשיא (אינסטגרם) כריסטיאנו צחק ונהנה עם בת זוגו, ואחרי השבוע הטוב בחייו, שחתם את השנה הטובה בקריירה שלו, אי אפשר להתייחס לכך בצורה אחרת: רונאלדו בשיא שלו... רונאלדו ורודריגס (טוויטר) רונאלדו וג'ורג'ינה נהנים ביחד (טוויטר)