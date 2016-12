פטריס אברה לא מפסיק לעשות שטויות ברשת

🐼🐼🐼Be like my panda!!! I m black ,white,asian and chubby !! SAY NO TO RACISM !!! Who wants to be a panda ??? I love this game hahahahahahahahah ps after this video you can t be racist...❤️😂❤️🐼🐼#kickItOut#NoToRacism#blacklivesmatter

A video posted by Patrice Evra (@patrice.evra) on Oct 27, 2016 at 8:51am PDT