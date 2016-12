חנה קנייזבה מיננקו מראה שהיא אוהדת מכבי שרופה 22.12.16 האוהדת חנה

חנה קנייזבה מיננקו, אחת האתלטיות הטובות בהיסטוריה של ישראל, הגיעה אמש (רביעי) להיכל מנורה מבטחים. קופצת המשולשת, שהגיעה במקום החמישי במשחקים האולימפיים בריו וזכתה במדליות באליפות אירופה ובאליפות העולם, הגיעה לעודד את מכבי תל אביב במשחקה מול צסק"א מוסקבה ושיתפה את עוקביה באינסטגרם תוך שהיא כותבת "יאללה מכבי". יאללה מכבי🏀🏀🏀💪🏻💪🏻💪🏻#maccabi#basketball#tel-Aviv A photo posted by Hanna Minenko (@hannaminenko) on Dec 21, 2016 at 11:10am PST לצהובים זה מעט פחות עזר, שכן הם הפסידו 80:76 לקבוצה הרוסית בעלת המאזן הטוב ביותר העונה ביורוליג, אך חנה, שלפי מקורות יודעי דבר מגיעה לא בפעם הראשונה להיכל, תמשיך לפקוד את היציעים. אולי בפעם הבאה היא אפילו תלבש צהוב... חנה קנייזבה-מיננקו קופצת (עמית שיסל) On the way to wedding 😍❤️❤️❤️ A photo posted by Hanna Minenko (@hannaminenko) on Dec 18, 2016 at 10:57am PST Good day😘✌🏻️🐶🐶🐶#pomeranian A photo posted by Hanna Minenko (@hannaminenko) on Dec 1, 2016 at 2:30am PST A photo posted by Hanna Minenko (@hannaminenko) on Sep 24, 2016 at 2:53am PDT My Happy Birthday 💗😜🎂🌺🌺🌺🐚🌺💐💐💐💃#happybirthday #love#sea🌊 #crete🇬🇷 #hersonissos A photo posted by Hanna Minenko (@hannaminenko) on Sep 25, 2016 at 9:48am PDT

