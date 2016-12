הכוכב התחדש בקעקוע מעשה ידיו של אליאב אוזן 22.12.16 איציק זוהר החדש של איציק

איציק זוהר, הפרשן, הכדורגלן במיל', חובב הנשים, כוכב הריאלטי, מגיש תכנית הספורט של ישראל... שנמשיך? החליט להיכנס למכון הקעקועים של אליאב ברמת השרון וזה נגמר אחרי 5 שעות. את התוצאה המרשימה שמעטרת את ידו של זוהר אתם מוזמנים לשפוט בעצמכם, ויש לזה עוד המשך ארוך שצפוי להגיע. אנחנו בטוחים שהנשים שמכרכרות סביבו יתרשמו מאוד. איציק זוהר והקעקוע החדש (אינסטגרם) מיד אחרי שסיים את הסשן הארוך, הציג זוהר לראווה באינסטגרם שלו את היצירה החדשה ופרגן: "מתחילים עם היד השנייה, אליאב אוזן אתה לאונרדו דה וינצ'י של התקופה הנוכחית, אוהב אותך". שוב בדרכים יום טוב אהובים 🙏🙏🙏 A photo posted by איציק זוהר (@itzik_zohar_) on Dec 21, 2016 at 4:53am PST בולה בולה איפה את 😂😂😂😂😂 A photo posted by איציק זוהר (@itzik_zohar_) on Dec 21, 2016 at 7:43am PST ככה ניראה החל מראשון😂😂😂😂😂😂😂⚽️⚽️⚽️ A photo posted by איציק זוהר (@itzik_zohar_) on Dec 15, 2016 at 7:55am PST

