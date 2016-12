עובדי ONE נהנו בברצלונה, וקיבלו דובדבן בשדה 20.12.16 הדובדבן שבקצפת

עובדי אתר ONE טסו למשחק הדרבי בין ברצלונה לאספניול (1:4 ענק לבארסה) וזכו לאירוח VIP באצטדיון המדהים של אחד המועדונים הגדולים בעולם ושלל פינוקים, זאת לאחר שנבחרת האתר זכתה בטורניר "קופה ברנז'ה 2016", בו גברה על 15 קבוצות ממשרדי הפרסום המובילים בארץ... אלא שחלק מהעובדים, שמאוד נהנו והתרגשו מהטיול, לא ציפו שגולת הכותרת תגיע דווקא בשדה התעופה בדרך חזרה לארץ... להלן הסיפור: רשם המערכת ירון ברנס ועורך תכנית הספורט של ישראל, יוסי אסלן, הסתובבו באזור הגייט שממנו אמורה לצאת הטיסה בחזרה לארץ. בשלב מסוים ירון ראה את ניימאר, אך לא האמין שזה הוא והמשפט היחיד שאמר הוא: "תשמע, אתה לא מאמין איך הבחור שם דומה לניימאר". השניים המשיכו לצעוד כשלפתע קלטו את סמי ליצ'י, מנהל מסחרי offline ואחד האנשים החביבים באתר, רץ בטירוף אל עבר הסופרסטאר של ברצלונה, שהיה מלווה בפמליה של 20 אנשים וביקש ממנו תמונה. ברנס את אסלן הפקות לא פספסו את האירוע ורצו גם הם לעברו. ליצ'י היקר התרגש מאוד והיד שלו קצת זזה, מה שמסביר את התמונה המטושטשת.. ברנס שכח לסגור את הפלאש ויצא קצת מבריק, כשרק יוסי אסלן, האגדה והאיש, הביא תמונה איכותית עם אחד השחקנים הטובים בעולם... אחלה של דובדבן! לפני שהלך, החבר'ה שאלו את ניימאר אם אפשר להחתים אותו לקראת הקופה ברנז'ה 2017. הברזילאי הסכים כמובן להצטרף לנבחרת הכוכבים של ONE, אך מאמן הקבוצה, גידי ליפקין, סרב בתוקף לקבלו בטענה כי הוא גורם לבעיות בחדר ההלבשה... היו ולא הצטלמו עם ניימאר: גיל מנקין, יוסי מנור, אמיר יניב, ארז נעמן, תומר שלום, אחמד מוררה, אורי רייך ומאיר מועלם. המנהל המסחרי סמי ליצ´י. רעדה לו היד מהתרגשות רשם המערכת ירון ברנס עם ניימאר. לא סגר את הפלאש עורך תכנית הספורט של ישראל ב-102fm, יוסי אסלן וחבר אסלן מתלהב על ילדי מכבי פ"ת. "אני הצטלמתי איתו ואתם לא, נה נה בננה"

