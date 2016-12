החלוץ האיטלקי והצמודה הלוהטת מנצלים את הפגרה 18.12.16 גרציאנו פלה לא רק זהבי בפגרה בזמן שערן זהבי מבלה בארץ הקודש את פגרת המשחקים של הליגה הסינית, שחקן אחר מהליגה העשירה החליט לנצל את הזמן כדי לנפוש. גרציאנו פלה ו-ויקטוריה ורגה (אינסטגרם) מדובר בגרציאנו פלה וחברתו הלוהטת ויקטוריה ורגה, שטסו כדי להעביר את הזמן בחופים של ברזיל. הזוג המאושר, שכבר חוגג שלוש שנים בזרועות אחד של השנייה, ביקר גם באחד משבעת פלאי עולם, השתדל לתעד הכל כדי שלנו הגולשים, היה במה לקנא. השניים לא התביישו, התלבשו בבגדי קרנבל ואפילו הצטלמו למזכרת...בכל זאת השם פלה מחייב בארץ הסמבה. Bom Dia Brazil 🇧🇷 A photo posted by VIKTORIA VARGA (@vikyvarga) on Dec 14, 2016 at 9:10am PST Iguaçu Falls - new 7 wonders of nature 🌍 what an incredible experience😍 #Brazil #Argentina A video posted by VIKTORIA VARGA (@vikyvarga) on Dec 15, 2016 at 9:20am PST ערן ושי זהבי. מתי הם יצטרפו לטיול? (רפי דלויה)

