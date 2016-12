טוראן ומירנדה שליה יצאו לאור, בספרד כבר מאוהבים בה 16.12.16 תכירו את מירנדה שליה כמה היא יפה, בת הזוג של ארדה טוראן, קשר ברצלונה ונבחרת טורקיה - מירנדה שליה... מירנדה שליה (טוויטר) Arda Turan'ın yeni sevgilisinin Rus Model Miranda Shelia olduğu iddia edildi. pic.twitter.com/RFSLd38m6S — Footbalista (@footbalista_) 16 בדצמבר 2016 לאחרונה השניים יצאו לאור ברשת, כשפרסמו סרטון יחדיו, והוכיחו כמה הם נהנים ביחד. מאז, בספרד משתגעים ממנה... הדוגמנית הרוסייה, שעברה להתגורר עם טוראן בבירת קטאלוניה, כבר סוג של כוכבת. למה? תראו בעצמכם: 💋💙 A photo posted by miranda (@miranda_shelia) on Dec 30, 2015 at 3:03am PST A photo posted by miranda (@miranda_shelia) on Mar 19, 2016 at 6:55am PDT 💜💜 A photo posted by miranda (@miranda_shelia) on Dec 29, 2015 at 1:15am PST 💋❤️❤️ A photo posted by miranda (@miranda_shelia) on Jul 22, 2015 at 7:28am PDT

l l l l l l l l l l l l l

חזרה לגליצ'ים



הוסף תגובה