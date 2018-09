אורי ששון: ידעתי שמחכים לי רגעים של תסכול

כשבחרתי להמשיך לעוד קמפיין אולימפי, ידעתי בתוך תוכי שיחכו לי רגעים קשים של תסכול, אכזבה, סבל. הכי קל לפרוש עם מדליה אולימפית, שתי מדליות כסף מאליפויות אירופה ועוד לא מעט מדליות שאספתי בדרך מהטורנירים הכי קשים בעולם. אבל מסתבר שמשהו בתוכי, בבפנים של הבפנים לא באמת מוכן להסתפק. יש לי עוד הרבה לתת לספורט הישראלי, גם אם היום זה לא קרה. אני רוצה להודות לצוות המקצועי שבאמת רצה ועשה הכל כדי שאעמוד על הפודיום. תודה לנותני החסות שלי "בנק יהב" שאיתי בטוב וברע. אוהב, אורי

