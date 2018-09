שניר משען פרש: אין כואב מהרגע שהגוף אומר די

הגיע הזמן להיפרד מהדבר הכי משמעותי שעשיתי כל חיי ולתלות את הנעליים. מוקדם מידיי,בלתי צפוי הכל נאמר לי והכל נכון אבל כך השם רצה! חשבתי שכמו תמיד אגיע ראשון למגרש ואצא אחרון ולפני מספר חודשים זה קרה בפעם האחרונה. לפני כשנתיים וחצי ששיחקתי בבית"ר ירושלים במהלך משחק ליגה קרעתי את גיד אכילס פציעה קשה אולי הכי קשה לספורטאי. כל סופרטאי תחרותי יודע שאין זמן טוב להיפצע. מהמקום שהרגשתי בכושר הכי טוב שיש, במועדון שכל שחקן חולם לשחק בו עם הקהל המדהים הזה,מרגיש פתאום ריק ללא יכולת תגובה והדבר הקשה ביותר חוסר וודאות. יכול לסכם את העניין המשפט אחד: "מאיגרא רמא לבירא עמיקתא" אבל מכאן היו לי שתי אופציות או לשקוע להרגשה הרעה והרחמים למה דווקא לי זה קרה או לאסוף את עצמי ולהיכנס באופן מידיי לניתוח ושיקום ארוך. בעזרת המשפחה היקרה שלי לא הייתה לי אופציה אחרת חוץ מלקום על הרגליים ולהילחם כמו אריה! לאחר חמישה חודשיי שיקום היום המיוחל הגיע וקיבלתי אישור לחזור לאימוני ריצה. לצערי הרב האימון הזה הסתיים בקרע נוסף. פעם נוספת לא הרמתי ידיים ונכנסתי שוב למסע ארוך וקשה של שיקום. כמו הרבה פעמיים במהלך הקריירה שלי הרבה אנשים הרימו גבה אבל אני המשכתי בשלי. עשיתי ניתוחים,זריקות,כל סוג טיפול שיכל לעזור לי,כל הדברים הללו לא היו כואבים וקשים כמו הרגע הזה שהגוף אומר לך,די אני לא מסוגל לעמוד בעומס תעצור זה נגמר! ההמשך כאן: ???? https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10214378365465257&id=1001425521

